Sebastien Szwarc, agente di Le Fée, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del trasferimento del suo assistito alla Roma, e del suo rapporto con, prima, De Rossi e ora Juirc. Le sue parole:

“A inizio giugno abbiamo avuto una chiamata con Ghisolfi per discuetere delle necessità della Roma in diverse posizioni, e lui mi ha chiesto della situazione di Enzo. Quando gli ho detto che Enzo era entusiasta di trasferirsi alla Roma, la trattativa è andata avanti rapidamente e si è conclusa nel giro di poco tempo. Non nascondo che diversi club volevano Enzo. A gennaio del 2023 è stato molto vicino a vestire la maglia del Borussia Dortmund e nell’estate dello stesso anno il Bayer Leverkusen era ad un passo. Nonostante ciò, alla fine ha scelto il Rennes per il legame speciale con l’allenatore Genesio. Poi ci aveva provato anche il Milan”.

Su De Rossi e Juric:

“Prima di firmare con la Roma Enzo ha avuto una videochiamata con Daniele De Rossi. Lui è rimasto molto colpito dal modo con cui Daniele gli ha parlato, un incontro che ha contribuito a rafforzare questa sua decisione di trasferirsi nella Capitale. Con Juric non si può ancora parlare di adattamento perché Enzo sta recuperando la sua condizione fisica dopo un infortunio al ginocchio. Juric richiede un impegno fisico importante e questo Enzo lo apprezza molto visto che nelle ultime due stagioni in Francia è stato tra i migliori per quanto concerne il recupero palloni. Inoltre il tecnico ama i giocatori intelligenti e tecnici e tutto ciò si sposa perfettamente con Enzo. Sono convinto che tra loro due ci sarà feeling”.

Foto: [Enrico Locci] via [Getty Images]