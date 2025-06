Una svolta normativa potrebbe cambiare profondamente il modo in cui i club italiani gestiscono i contratti dei propri tesserati. Una modifica al Decreto Legislativo 36/2021, approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, prevede infatti l’estensione della durata massima dei contratti sportivi professionistici da cinque a otto anni. Un cambiamento epocale, che avrà effetti concreti sulla pianificazione a lungo termine delle società.

Come riportato da Calcio e Finanza, la novità è contenuta nell’articolo 11 dello schema di decreto approvato dal CdM, in attesa ora della firma del Presidente della Repubblica e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con questa modifica, i club potranno legare un giocatore per un massimo di otto stagioni, aumentando la loro capacità di gestire e valorizzare i contratti come asset patrimoniali, oltre a spalmare l’ammortamento dei costi su un periodo più lungo.

Attenzione, però, alla normativa UEFA: ai fini del Fair Play Finanziario, il limite per l’ammortamento resta fissato a cinque anni, anche se il contratto supera tale durata. Un paletto introdotto dalla federazione europea per contrastare operazioni come quelle effettuate in passato dal Chelsea, che puntavano a diluire i costi di trasferimento su periodi eccessivamente lunghi.

In sintesi, più margine operativo per i club italiani a livello nazionale, ma con vincoli ben precisi a livello europeo.