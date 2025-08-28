La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Se la fascia destra tra Wesley e uno tra Soulé e Dybala garantisce mediamente le giuste garanzie, a sinistra l’allenatore della Roma vuole qualcosa di diverso. Il viaggio di Massara a Londra ha avuto proprio questo senso qui. Ieri è tornato a Trigoria con la viva speranza di poter chiudere presto George. Ieri si era diffusa la notizia di una richiesta da parte dei blues di 30 milioni più una corposa percentuale sulla rivendita. In realtà la Roma sta trattando il giocatore sui 21-22 milioni più una rivendita del 15-20%. Capitolo Tsimikas: ripresi i contatti con il Liverpool.