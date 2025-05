Svilar, parti in chiusura per il rinnovo: contratto fino al 2030

La telenovela tra Svilar e la società sembra essere arrivata finalmente ad un punto d’arrivo.

Come riporta Rudy Galletti su X, il portiere serbo e la società dei Friedkin sono vicini ad un contratto con estensione fino al 2030. Restano ancora da definire alcuni dettagli, come la clausola rescissoria da 40 mln € che il suo agente vorrebbe inserire.

Ciò che non è in dubbio è che il portento giallorosso questa estate si allontani da Trigoria. Su di lui c’era l’interesse di parecchie squadre europee, tra cui Milan e Bayern Monaco

🚨🤝 #ASRoma and #Svilar are closing in on a contract extension until 2030.

‼️ Some details on the release clause have yet to be defined, but the renewal is not in doubt: to date, there’s no chance he leaves this summer.

⏳ The agreement is considered only a matter of time. pic.twitter.com/mrXvVHPWn7

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 14, 2025