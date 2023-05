Svilar: “Sono grato a Mourinho e Nuno Santos per avermi fatto giocare in Serie A”

Il portiere giallorosso Svilar ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Bologna. Queste le sue parole:

Quanto è difficile giocare poco e poi scendere in campo e trovare la prestazione come oggi?

“Ringrazio il mister e Nuno Santos che mi ha dato l’opportunità di giocare in Serie A. Non è facile, ma lavoro bene tutti i giorni, faccio il mio lavoro e quando il mister mi chiede di giocare io lo faccio”.