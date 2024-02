Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La prima scelta sembra essere fatta e riguarda la porta. Mantenendo le gerarchie viste nel girone di Europa League sotto la gestione Mourinho, anche De Rossi sembra essere convinto di schierare Mile Svilar dal primo minuto nella delicata trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord.

E chissà se – visti gli errori di Rui Patricio nelle ultime partite di campionato – questa sarà solo una scelta di coppa o se invece la decisione sarà proposta anche in campionato contro il Frosinone. Intanto si rincorrono le voci di mercato proprio per la prossima stagione: visto il contratto in scadenza del portiere portoghese, uno dei nomi presi in considerazione dal club giallorosso – e si registrano contatti con l’entourage – è quello di Meret, in scadenza di contratto con il Napoli ma con rinnovo automatico fino al 2025 in caso di raggiungimento del 70% delle presenze.

Non ci pensa De Rossi, concentrato solo sulla partita di domani. Con la squadra partirà probabilmente anche Chris Smalling. Il difensore inglese ieri si è allenato con i compagni e, se tutto andrà bene anche oggi nella rifinitura, partirà con i compagni per Rotterdam. Non è ancora completamente guarito, avverte dolore tra il ginocchio e il quadricipite come ha riferito al medico della Roma: proprio per questo a fine allenamento ha chiesto un nuovo controllo per verificare che non ci fossero nuovi problemi.

Smalling, che non gioca una partita ufficiale da cinque mesi e mezzo, prova a forzare ogni giorno un po’ di più, ma ci sono dei momenti in cui è costretto a fermarsi per il fastidio, come ha fatto lunedì scorso. Quando tornerà in campo? Non si sa, magari oggi chiarirà qualcosa De Rossi in conferenza ma la sensazione è che l’inglese possa giocare qualche minuto a Frosinone domenica pomeriggio.

Nel frattempo la Roma aspetta il rientro di N’Dicka vincitore della coppa d’Africa: la società non ha attualmente indicazioni su quando rientrerà mentre ieri il centrale era in Costa d’Avorio a festeggiare la vittoria del torneo. Diego Llorente sembra invece essersi invece messo alle spalle i problemi fisici che hanno spinto De Rossi a scegliere Huijsen nella sfida contro l’Inter.