In casa Roma è uno dei temi del momento. Il rinnovo di Svilar nelle ultime ore ha subito un’accelerata e la forbice si è ridotta: le parti sono vicine. Fondamentale, in questa trattativa, la volontà di Mile, che ha ribadito più volte l’amore per la piazza giallorossa. Come stamattina, quando si è allenato in Belgio, repostando tra le sue storie Instagram una foto con la maglia della Roma.

Un legame che il portiere, idolo dei tifosi, vuole continuare. Da sottolineare, inoltre, il lavoro di mediazione di Claudio Ranieri, più che un semplice senior advisor. Gli spauracchi, come le voci che volevano il portiere nel mirino del Milan, non sono mancati e la fumata bianca per il rinnovo è prossima: la Roma è pronta a rinnovare il miglior portiere dell’ultima Serie A.