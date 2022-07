Svilar salva, Felix sblocca. Ibanez ferito alla testa

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma debutta in Portogallo con una vittoria contro il Sunderland con i gol di Felix e Zaniolo. Mourinho ha dato spazio a praticamente tutti i giocatori a disposizione e anche con pochi allenamenti nelle gambe si sono rivisti alcuni schemi della Roma dello scorso anno. Debutto ufficiale per Celik che ha dimostrato di essere ancora un po’ spaesato e di essere più dedito alla fase difensiva. Conferme per Matic e Svilar. Il portiere ha salvato il risultato nel primo tempo con una buona uscita e ha fatto vedere di essere sicuro e bravo con i piedi.

Smalling è stato tra i migliori. Ha colpito un palo su punizione di Veretout. Ci sono stati anche attimi di tensione alla fine del primo tempo. O’Nien, protagonista già di una brutta entrata, è intervenuto duro su Ibanez in uno scontro aereo. Il romanista ha riportato una ferita per cui ci sono voluti 6 punti di sutura.