La trattativa per il rinnovo di Svilar con la Roma è ancora da definire. Secondo quanto riportato da Marco Juric, attualmente c’è uno stallo tra le parti: l’agente del portiere, ad inizio aprile, aveva proposto un contratto a vita (5 anni più opzione per altri 3) a 3,6 milioni di euro. Senza alcuna aggiunta di clausola rescissoria. La Roma, a questa richiesta, non ha mai risposto.