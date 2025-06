Svilar-Roma, si tratta: la garanzia è Ranieri

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – In casa Svilar si respira aria giallorossa anche durante il baby shower celebrato ad Anversa. Intanto, a Trigoria, l’incontro con Ghisolfi, Ranieri e l’agente del portiere ha avuto esiti positivi: Ranieri, senior advisor dei Friedkin, si è esposto per favorire il rinnovo.

Non si è parlato di cifre ma di rapporti, che si stanno ricucendo. Si riprenderà a trattare dopo la nascita del figlio. Svilar chiede 3,6 milioni più bonus e una clausola rescissoria dal 2026, punto non gradito a Trigoria. Gasperini punta forte su di lui, convinto che possa garantire alla Roma 10-15 punti in più a stagione.