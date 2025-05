I giorni passano virgola e l’accordo tra Roma e Svilar per il rinnovo ancora non è arrivato. Il portiere serbo è ineguagliabilmente l’uomo stagione dei giallorossi e le più importanti squadre di Europa hanno iniziato a mettere gli occhi su di lui.

Secondo quanto indicato da Tuttosport, la società ha offerto sul piatto una prima proposta da 1,8 mln di euro più bonus, col prolungamento del contratto fino al 2029. L’entourage del giocatore tuttavia, non è rimasto entusiasta della proposta e ha rifiutato. La Roma è pronta ad un rilancio da 3 mln più bonus con un nuovo contratto fino al 2030. Lemic l’agente del giocatore, sarebbe intenzionato ad inserire una clausola rescissoria valida dall’estate del 2026. La proprietà non sarebbe contenta di questa scelta e sta trattando per un compromesso.