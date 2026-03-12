Dopo il pareggio della Roma contro il Bologna, Mile Svilar ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE DI SVILAR

Oggi un’altra parata importante su Bernardeschi.

“Bella, bella, non angolatissima, ma bella. Penso su Pobega è stata importante la mia uscita veloce e non è stato facile per lui. Abbiamo fatto la nostra partita ed è un buon risultato in vista della partita all’olimpico”.

Siete riusciti a rialzare la testa.

“Penso che dall’inizio abbiamo rialzato la testa. A Genoa come oggi non sono state partite facili. Anche perché ho la sensazione che ultimamente le squadre contro di noi lanciano queste palle lunghe. Dobbiamo saper giocare sporco anche noi”.

La palla lunga sul gol era voluta?

“Vi dico onestamente che queste sono cose che alleniamo con il mister , ma non era per mettere in difficoltà Joao mario ma per farmi tornare in porta. E’ un caso”.

Ti abbiamo visto dalla tribuna che parlavi con la panchina dopo uno scontro, forse un problema alla caviglia?

“Ah, nono, avevo solo una lacrima nell’occhio e non riuscivo a levarla e con la luce mi dava fastidio,ma sto bene”.

Nelle ultime partite le squadra stanno provando a limitarvi con le palle alte?

“Si, ci stanno provando a togliere il nostro gioco però noi dobbiamo fare le stesse cose che fanno loro e giocare sporco anche noi quando anche loro lo fanno”.

Come vedi il risultato e l’arbitraggio della partita?

“Per me l’arbitraggio è stato 50/50. Ha lasciato giocare di più e per me questo è il calcio. Il risultato è positivo e resta una partita aperta in vista di giocarci la qualificazione all’Olimpico”.

