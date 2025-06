Svilar, parla il CT Stojkovic: “Voleva il Belgio, errore grave. Non lo chiamerò più”

Continua a tenere banco il caso di Mile Svilar, portiere della Roma fresco di nomina come miglior estremo difensore della Serie A. Mentre sul fronte giallorosso si discute del suo rinnovo, sul piano internazionale tornano a farsi sentire le frizioni con la nazionale serba. A riaccendere il dibattito è stato il commissario tecnico Dragan Stojkovic, che ha rivelato alcuni retroscena sulla mancata convocazione dell’ex Benfica.

Stojkovic ha spiegato: “Quando era ancora nella squadra riserve del Benfica gli ho dato l’opportunità di esordire con la Serbia. Lo ritenevo un portiere con potenziale. È stato convocato più volte, anche dopo il suo arrivo alla Roma, quando era la riserva di Rui Patricio. Poi ci ha detto di non voler più essere chiamato. L’ho accettato”.

Secondo il CT, Svilar sperava di giocare con il Belgio, scelta però infattibile a causa delle regole FIFA: “Strano che non abbiano capito il regolamento. L’unica nazionale per cui può giocare è la Serbia. Capisco la scelta sua e dei suoi consiglieri, ma è un errore grave. Non sarò io ad andare a Roma a supplicare qualcuno”. Infine, Stojkovic ha sottolineato che il portiere, oggi, vuole concentrarsi esclusivamente sul club: “Questa è la situazione”.