La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Ci sono portieri che vivono uno stato di grazia perenne. La Roma ormai non si stupisce più di vedere Mile Svilar volare da un palo all’altro. Da quando è diventato titolare la scorsa stagione, il belga ha preso il volo e ormai non sembra proprio accusare vertigini.

Da quando c’è Ranieri la Roma è la squadra con meno gol subiti. Portiere top in Europa tra gli under 25 e secondo in Serie A per parate su tiri subiti, dietro al solo Milinkovic-Savic. Se la porta della Roma è blindata, non lo è la permanenza a Roma. Non perché Svilar voglia andarsene ma perché il suo rinnovo con adeguamento oltre giugno 2027 non è stato ancora sottoscritto. Probabilmente ci vorrà ancora qualche settimana prima di definire il tutto.