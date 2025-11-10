Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dieci clean sheet stagionali: la Roma vola anche grazie a una grande difesa e a un insuperabile Svilar che, anche contro l’Udinese, ha dato il suo contributo decisivo con una parata super su Zaniolo e un’altra importante su Atta. E così il portiere, che ieri ha raggiunto le cento presenze con la Roma, può godersi il momento e sognare tante altre soddisfazioni in giallorosso: “È un grande orgoglio aver raggiunto questo traguardo. Sono molto felice e spero possano arrivare altre cento partite con la Roma, e poi altre cento ancora“. Insomma, una dichiarazione d’amore eterno al club che lo scorso luglio gli ha rinnovato il contratto fino al 2030.

Fedeltà alla Roma, ma anche a Gasperini, che ha pubblicato elogiato sia per il momento che per il lavoro svolto in questi mesi, a partire dalla preparazione: “Non siamo sorpresi dalla classifica perché il lavoro che abbiamo fatto durante i due mesi di ritiro è stato come mai prima, a livello fisico e tattico. Stiamo facendo un grande lavoro in difesa che inizia dall’attaccante e finisce con me. Stiamo diventando un blocco difficile da superare: in pochi creano occasioni contro di noi. Dobbiamo continuare così, non accontentarci ma andare avanti“.