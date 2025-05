In queste ore era circolata la clamorosa voce di uno strappo quasi irreparabile tra la Roma e Svilar, tanto che il portiere avrebbe addirittura chiesto la cessione.

Il club giallorosso fa sapere però come le trattative per il rinnovo siano ancora in piedi e che Ghisolfi non abbia nessuna intenzione di vendere uno dei pilastri del futuro. L’accordo ancora non c’è, ma a Trigoria sono fiduciosi che si troverà. Intanto presto arriverà una nuova offerta per andare incontro alle richieste di Svilar.