Il Corriere dello Sport (R. Maida) – Nessuno si muova. Claudio Ranieri ha dato ordine: Dybala e Paredes hanno già rinnovato, Svilar è vicino alla firma, mentre Ndicka e Koné sono fondamentali per il futuro. La Roma dovrà valutare cessioni, soprattutto senza piazzamento europeo, ma non venderà i suoi pezzi grossi. Negli ultimi cinque anni, solo Ibañez è stato venduto per questioni economiche, a causa di un’offerta irrinunciabile dall’Arabia Saudita. Zaniolo è andato via per incompatibilità, mentre Mkhitaryan non ha rinnovato.

Svilar, il miglior portiere del campionato, resterà a meno di offerte irragionevoli. Ghisolfi ha incontrato il suo procuratore, proponendo un contratto quattro volte superiore all’attuale, ereditato dal 2022 quando arrivò a parametro zero dal Benfica. La Roma potrebbe dover raggiungere un fisso di 3,5 milioni, ma l’intenzione è quella di trovare un accordo. Svilar, in un’intervista, ha dichiarato: «Voglio restare, i soldi sono importanti ma la felicità nel posto giusto lo è di più». Verrà quindi trattenuto, anche se seguendo una logica finanziaria: dopo un anno e mezzo ad alti livelli, vale una buona cifra e potrebbe fruttare il doppio nel 2026, quando avrà ancora 27 anni.

Per Evan N’Dicka, altro giocatore del 1999, altra operazione a parametro zero, altra plusvalenza garantita. Indispensabile in questo campionato, ha giocato tutti i minuti. Nonostante le lusinghe del mercato, ha grande rispetto per la Roma che lo ha valorizzato dopo l’Eintracht. Il suo stipendio di 4 milioni non necessita di ritocchi. Servirebbe un’offerta da 40-50 milioni per far vacillare Friedkin, ma nessuno a Trigoria lo prevede, almeno l’estate prossima.

Manu Koné è entrato stabilmente nel giro della nazionale francese, dove Deschamps lo alterna con Guendouzi. Classe 2001, ha da poco assaggiato le competizioni internazionali dopo aver giocato fino ad agosto nel Borussia Mönchengladbach. La Roma lo ha comprato a prezzi intelligenti, circa 18 milioni. Ora deve convincerlo a non lasciarsi distrarre dalla Premier League, dove Koné sperava di approdare già nel 2024. Ranieri lo ha escluso dalla doppia sfida contro l’Athletic per svago in allenamento, ma scommette sul suo talento. Nella squadra ideale, Koné è uno dei primi undici. La sensazione è che non abbiamo ancora visto tutto quello che sa fare: un motivo per non farselo sfuggire dopo pochi mesi.