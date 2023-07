In una lunga intervista rilasciata l sito belga GVA, il portiere della Roma, Mike Svilar ha parlato dello Special One e dell’avventura giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni:

La prima stagione alla Roma?

“Non è stata una stagione facile. Soprattutto i primi sei mesi, ho avuto difficoltà ad adattarmi. Io e la mia ragazza non riuscivamo a trovare una casa, quindi abbiamo vissuto in un hotel per tanto tempo. Non mi sentivo completamente a mio agio e una cosa del genere ha un impatto sul campo. Gli allenatori parlano portoghese e Rui Patricio. Quindi l’integrazione è andata senza intoppi. Nel frattempo, parlo anche abbastanza bene l’italiano – la mia sesta lingua – e abbiamo una bella casa a 25 minuti dal centro sportivo, quindi va tutto bene. Sono pronto per la mia seconda stagione”.

Sulla possibilità di diventare il titolare della Roma?

“Non ne ho ancora parlato con nessuno, quindi non ne ho davvero idea. Vedremo. Ma il Mile di oggi è molto meno impaziente di quanto non fosse sei anni fa. Non ho intenzione di dire che rimpiango le mie scelte, ma sono maturato. Ho elencato tutto quello che è successo nella mia carriera”.

In Portogallo hai giocato solamente 23 partite.

“Ma non penso che siano cinque anni persi. Niente affatto. Il Benfica è un club immenso. Lì ho sperimentato cose che non avrei mai potuto sperimentare in Belgio. Naturalmente avrei preferito giocare 150 partite con la prima squadra invece di una settanta con le riserve in seconda divisione. Ma sono migliorato comunque, sia mentalmente che atleticamente”.