Il Messaggero (S. Carina) – Stallo sul rinnovo di Svilar. Il calciatore chiede uno stipendio di 4 milioni, bonus compresi – ora ne guadagno 800 mila. In più, balla un premio alla firma che nessuna delle parti in causa ha convenienza a confermare. La Roma non è arrivata neanche a offrire tre milioni.

Il colloquio, però, è stato chiarificatore. Che può voler dire tutto o niente. Importantissima la figura di Ranieri, utile a risolvere alcune divergenze. La distanza resta ampia ma Ranieri proverà ad assottigliarla. La Roma ha preso tempo, anche se la volontà è quella di continuare insieme.