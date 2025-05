Dopo una stagione da protagonista tra i pali, Mile Svilar è diventato un nodo cruciale per la Roma in vista della prossima annata. Il portiere serbo, rivelazione del campionato appena concluso, è in attesa di conoscere il proprio futuro, con la dirigenza giallorossa chiamata a una decisione importante nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, la trattativa per il rinnovo del contratto di Svilar è in una fase di stallo: il procuratore del giocatore avrebbe presentato una richiesta economica giudicata troppo alta dalla società. Al momento, la Roma sta temporeggiando, nella speranza di trovare un punto d’incontro tra le parti che possa soddisfare tutti.

Il portiere, premiato come miglior estremo difensore della Serie A e autore di ben 16 clean sheet, vorrebbe definire la propria situazione contrattuale entro la fine di giugno. A pesare sulla decisione anche un altro fattore: l’imminente arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina romanista potrebbe rivelarsi determinante per la sua permanenza nella Capitale. Il tecnico ex Atalanta potrebbe infatti ripartire proprio da Svilar come titolare, ma il rinnovo resta ancora tutto da scrivere.