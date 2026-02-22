Durante il pre-partita di della sfida all’Olimpico, Mile Svilar ha rilasciato delle dichiarazioni sul match contro la Cremonese.

LE PAROLE DI SVILAR

Mile, è una cosa che non è cambiata dall’inizio del campionato ed è il fatto che siete ancora la miglior difesa del campionato. Da portiere quanto è importante tenersi stretto questo piccolo traguardo?

“No, penso che sia importantissimo anche per la classifica, perché penso che tutto inizi da una difesa solida e quello lo siamo“.

Il mister è stato chiaro prima di questa partita: l’obiettivo della Roma è la Champions, anche perché a me manca giocarla. Come vi sta trasmettendo questa fame di Champions?

“Ci sta trasmettendo la fame dall’inizio della stagione per raggiungere certi obiettivi e il più grande obiettivo nostro è raggiungere la Champions per l’anno prossimo e questo stiamo provando a fare in ogni partita“.