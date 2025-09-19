Il conto alla rovescia per Lazio-Roma è ormai agli sgoccioli e anche i protagonisti in campo percepiscono la crescente attesa in città. Tra loro c’è Mile Svilar, portiere giallorosso, che ha raccontato le sue sensazioni in vista della stracittadina ai microfoni di CBS.

“È sempre una gara pazzesca, ma io preferisco quando si gioca in casa. Lo stadio pieno, l’atmosfera che si crea… è qualcosa di speciale”, ha spiegato Svilar. Il belga ha sottolineato come la tensione sia palpabile già nei giorni precedenti: “Il derby è la partita dell’anno e i tifosi ce lo fanno sentire già dal lunedì. Ti fermano per strada, ti incitano, ti trasmettono la loro passione. Nello spogliatoio, l’adrenalina cresce giorno dopo giorno”.

Il portiere ha poi parlato del lavoro con Gian Piero Gasperini, arrivato in estate sulla panchina giallorossa: “Le sedute con lui sono intensissime, l’impatto è stato impressionante. Sono convinto che tutto il duro lavoro che stiamo facendo porterà risultati. Personalmente, non mi interessa subire quattro gol a partita, se poi vinciamo. L’importante è il successo della squadra”.

Infine, Svilar ha riservato parole di stima anche per Claudio Ranieri: “Ci ha dato serenità e fiducia, facendoci sentire importanti uno ad uno. Questo è fondamentale sia per il gruppo che per il singolo”. Un mix di emozioni, attesa e convinzione, con lo sguardo già rivolto alla sfida più sentita della stagione.