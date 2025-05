Il Tempo (F. Biafora) – Nessuno come lui tra i portieri di Serie A. Mile Svilar sta vivendo un’annata straordinaria: è primo per percentuale di parate (77,6%), secondo per gol evitati e ha chiuso 15 partite senza subire reti. Dopo l’ovazione con la Fiorentina, non è più un tabù il paragone con Alisson.

Arrivato nel 2022 dal Benfica, la Roma ha avviato da gennaio i contatti per il rinnovo oltre il 2027. La trattativa è complicata, ma l’intesa è l’obiettivo comune. Per il club è un pilastro del futuro. Intanto ieri a Trigoria sono ripresi gli allenamenti: out Mancini e Cristante, ma senza preoccupazioni.