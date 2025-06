Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La trattativa per il rinnovo di Svilar procede a rilento e le voci di mercato che lo vogliono al Milan spaventano, ma è difficile pensare che la Roma voglia farsi sfuggire l’opportunità di costruire un nuovo ciclo con un portiere che dà massima garanzia e che ha manifestato la volontà di restare.

Ghisolfi sta lavorando per assottigliare il gap tra domanda e offerta ma dovrà accordarsi per non perdere il giocatore. Ranieri si sta facendo garante della trattativa e Gasperini avrà voluto garanzie in merito al momento della firma.