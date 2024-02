Svilar: “Decisiva la fiducia della società”

Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo la serata di giovedì che l’ha visto protagonista ha parlato ad “AS Roma Podcast” Mile Svilar. Il portiere giallorosso, ha commentato il sorteggio di Europa League e il costante supporto che ha ricevuto dall’arrivo nella Capitale da parte della società e dei compagni di squadra: “Il Brighton sarà un avversario durissimo, guardato tanto calcio e in particolar modo la Premier, ma io credo in noi, ho la sensazione che possiamo andare lontani e fare qualcosa di speciale, soprattutto in questo stadio”.