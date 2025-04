Mile Svilar si è preso la scena, ancora una volta. Dopo essere stato eletto MVP del derby contro la Lazio — incoronato da Gianluigi Buffon in diretta nazionale — il portiere della Roma sta vivendo il momento più importante della sua carriera. Decisivo tra i pali, sempre più protagonista nella squadra di Ranieri, e con una nuova vita alle porte: Svilar è in attesa del suo primogenito, ma anche di novità importanti sul fronte futuro. Il club giallorosso, infatti, è al lavoro per blindarlo con un rinnovo di contratto, ma non mancano le sirene estere.

Secondo quanto riportato dal portale belga Het Laatste Nieuws, due top club europei hanno messo gli occhi su di lui: Chelsea e Bayern Monaco. Proprio i bavaresi vedrebbero in Svilar l’erede ideale di Manuel Neuer. L’eventuale approdo a Monaco, alla corte di Vincent Kompany, rappresenterebbe per il classe 1999 anche una possibile chiave per riaprire il discorso con la Nazionale belga.

A Trigoria sono consapevoli dell’interesse che circonda il loro numero uno, ma restano fiduciosi. La volontà del club capitolino è chiara: trattenere Svilar e renderlo un punto fermo per il presente e il futuro. Intanto, il portiere si gode il momento, tra parate decisive, applausi e nuove prospettive.