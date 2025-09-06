Corriere dello Sport(G.Marot) – Il portiere della Roma Mile Svilar, ha avuto sempre il Belgio nel proprio cuore, nonostante i genitori siano di nazionalità serba. Il portiere migliore della scorsa Serie A non risulta avere una patria calcistica. Ha giocato con il Belgio dall’U15 all’U21, ma nel 2021 Svilar rispose a una convocazione della Serbia debuttando in amichevole contro il Qatar.

Le regole impedirebbero al portiere classe 1999 di cambiare nazionale, ma il suo entourage sostiene che il debutto non si sia realizzato in una gara ufficiale e che quindi è possibile. Il ct serbo Stojkovic è furioso con il ragazzo: “Ha sbagliato strada, è colpa sua”. Adesso la vera certezza di Svilar è la Roma, con la quale ha rinnovato il contratto fino al 2030 e sta fornendo delle ottime prestazioni.