Il futuro di Mile Svilar sarà ancora a Roma. A seguito dei segnali positivi dei giorni scorsi, grazie anche al ruolo determinante di Claudio Ranieri, il rinnovo contrattuale del portiere serbo con la società giallorossa è ormai imminente. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su “X”, la trattativa è in fase conclusiva. L’accordo prevede un ingaggio di 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Svilar ha declinato offerte provenienti da Serie A, Premier League e Bundesliga per rimanere in giallorosso, con la società capitolina pronta a formalizzare l’accordo (con conseguente firma sul contratto, attualmente in scadenza nel 2027) nei prossimi giorni.