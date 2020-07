Svelato il kit completo da trasferta per la stagione 2020-2021 – FOTO

E’ trapelata oggi la seconda maglia della Roma per la stagione 2020-2021. Realizzata ovviamente dalla Nike e sponsorizzata da Qatar Airways. Come riporta FootyHeadlines, la maglia da trasferta Nike AS Roma 2020-2021 è prevalentemente di colore “avorio pallido”, con un badge Lupetto nero e rosso sulla sinistra del petto. Il colletto della maglia è tradizionale e ha un colore principale marrone con profili gialli e rossi. Più rosso scuro è presente sotto forma di polsini e strisce laterali della maglia. I pantaloncini sono di colore rosso scuro, stesso colore dello Swoosh, mentre i calzini avranno un colore molto simile alla maglia.