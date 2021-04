SuperLeague, la risposta dei 12 club a FIFA e UEFA: “Illegale. Obbligati ad adottare misure protettive”

Continua il botta e risposta tra i 12 club fondatori della SuperLeague (tra cui Milan, Inter e Juventus, oltre a Manchester United e Arsenal, impegnate in Europa League insieme alla Roma) e gli organi calcistici. Dopo la minaccia da parte della UEFA di escludere i calciatori partecipanti da Mondiali ed Europei, arriva la replica delle dodici società. Secondo quanto riporta Il Corriere Dello Sport, sono state inviate delle lettere a Gianni Infantino e Aleksander Ceferin, numeri uno rispettivamente di FIFA e UEFA, avvisando di aver depositato alcuni dossier, dal contenuto tuttavia sconosciuto, presso diversi tribunali. “La vostra dichiarazione formale ci obbliga ad adottare misure protettive per proteggerci da una tale reazione avversa, che non solo metterebbe a repentaglio l’impegno finanziario ma, in modo significativo, sarebbe illegale“.