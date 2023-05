Andrea Belotti a 74 anni dalla strage di Superga che colpì il 4 maggio del 1949 il Grande Torino, ricorda sul proprio Instagram la squadra che fu sconfitta solo dalla tragedia. “Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto in trasferta”, la dedica del Gallo, ex capitano dei Granata, accompagnata da una foto che ritrae il monumento alla squadra.