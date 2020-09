Supercoppa Europea, Bayern Monaco-Siviglia 2-1. I tedeschi vincono nei tempi supplementari

Termina 2-1 la partita tra Bayern Monaco e Siviglia alla Puskás Aréna di Budapest, valida per la Supercoppa UEFA. Al 13′ del primo tempo passano in vantaggio gli andalusi -detentori del titolo dell’ultima edizione di Europa League- grazie ad un gol di Ocampos. Al 34′ arriva il pareggio dei tedeschi, vincitori della Champions League, con la rete di Goretzka. Gli uomini allenati da Flick si sono visti annullare due gol dall’arbitro Taylor, rispettivamente di Lewandowski e Sané. Terminano 1-1 i tempi regolamentari, nei tempi supplementari il Bayern Monaco si è portato in vantaggio con un gol di Martinez, che ha regalato la vittoria al club tedesco.