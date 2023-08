Supercoppa Primavera, Lecce-Roma 0-0. Inizia il match!

Pagine Romaniste – La Roma Primavera punta un altro trofeo, dopo la vittoria dello scorso anno in Coppa Italia. I giallorossi sono pronti a scendere in campo per contendersi il primo trofeo della stagione. La squadra di Guidi si gioca infatti la Supercoppa di categoria contro il Lecce campione d’Italia.

TABELLINO

LECCE (4-3-3): Lampinen-Skaug; Dell’Acqua, Pascalau, Addo, Casalongue; Vulturar, McJannet, Gromek; Corfitzen, Burnete, Agrimi.

A disposizione: Herceg, Gueye, Davis, Borgo, ZIvanovic, De Vito, Perrucci, Minerva, Hegedus, Gueddar, Vescan-Kodor.

Allenatore. Federico Coppitelli

ROMA (3-4-3): Marin; Chesti, Golic, Keramitsis; Mannini, Pagano, Pisilli, Ienco; Costa, Misitano, Cherubini.

A disposizione: Razumejevs, Kehayov, Plaia, Reale, Cichella, Ivkovic, Bah, Graziani, Marazzotti, Bolzan, Mlakar.

Allenatore. Federico Guidi

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere.

Assistenti: Vincenzo Pedone – Giovanni Dell’Orco.

Quarto Uomo: Adolfo Baratta

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Note: