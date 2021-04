Super Lega, Pallotta attacca: “È un male per il calcio”

La creazione della Super Lega sta creando discussioni in ogni parte del mondo. Dodici club europei, tra cui Milan, Inter e Juventus, hanno annunciato la nascita di un nuovo campionato europeo che dovrebbe partire dal 2022. La competizione sta spaccando tifosi e non, tra queste critiche vi è anche quella dell’ex presidente Pallotta. Questo il commento in risposta ad un tifoso:

“Se leggessi o ascoltassi quello che ho detto nel corso degli anni sulla Super League, sapresti che penso sia un male per il calcio”. Poi la risposta a un sostenitore della nuova Super League: “Immagino che le persone che hanno sostenuto i loro campionati e le loro squadre per cento anni non abbiano importanza finché sei felice”.

I guess the people who supported their leagues and teams for a hundred years don’t matter as long as your happy — Jim Pallotta (@jimpallotta13) April 18, 2021