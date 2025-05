Non è stato il finale di stagione che i tifosi del Sunderland si aspettavano, ma la speranza di salire in Premier League è ancora viva. La squadra guidata da Régis Le Bris ha incassato la quinta sconfitta consecutiva, questa volta in casa contro il QPR, chiudendo così al quarto posto la regular season della Championship.

Nonostante il crollo nelle ultime giornate, i Black Cats hanno centrato l’obiettivo minimo: la qualificazione ai playoff, dove affronteranno in semifinale il Coventry (quinto classificato). Tra i protagonisti attesi, anche Enzo Le Fée, tornato recentemente in campo dopo un periodo difficile. Il suo futuro è strettamente legato all’esito degli spareggi: in caso di promozione, scatterebbe l’obbligo di riscatto da parte del Sunderland per 24 milioni, cifra che permetterebbe alla Roma di rientrare dell’intero investimento fatto pochi mesi fa.

“Siamo in modalità playoff, la fine della stagione è stata complicata”, ha scritto Le Fée su Instagram, suonando la carica in vista delle decisive sfide. Ora tutto passa per Wembley, dove verrà assegnato l’ultimo biglietto per la Premier League.