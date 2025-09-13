La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Qualità e fantasia, un mix che sta facendo volare Matias Soulé, ormai punto fermo della Roma di Gasperini. Non tutti erano convinti del suo salto di qualità, ma l’argentino si è preso il posto da titolare a suon di prestazioni: nelle ultime 9 partite di campionato ha partecipato a 7 gol giallorossi (3 reti e 4 assist), dimostrando di poter essere decisivo.

Domani all’ora di pranzo, contro il Torino, Soulé andrà a caccia del suo primo gol all’Olimpico. Finora i suoi 6 centri in maglia romanista sono arrivati tutti in trasferta: «Ci penso tanto e spero che arrivi presto. Esultare davanti ai nostri tifosi sarebbe bellissimo, non vedo l’ora» ha dichiarato ieri a un evento Adidas.

Il talento argentino ha raccontato anche del suo adattamento in campo: «Mi sto trovando bene in mezzo, è solo questione di abitudine». Un percorso di crescita iniziato con Ranieri e che ora Gasperini sta completando. Contro i granata, Soulé sarà di nuovo al centro dell’attacco giallorosso insieme a Dybala. E chissà che le sue prestazioni non riportino presto l’attenzione anche di Scaloni: «La Nazionale è un sogno, ma ora penso solo a fare bene con la Roma».