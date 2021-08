Subito Abraham: in forma super grazie al Chelsea

Corriere dello Sport (R.Maida) – Gli sono bastate due o tre sgambate a Trigoria per meritare la convocazione per la Fiorentina. La Roma scopre subito Tammy Abraham, l’acquisto più caro della storia. All’Olimpico, presenti oltre 26mila tifosi, si preparano al primo boato all’annuncio della formazione anche se Abraham, probabilmente, partirà in panchina. Dal punto di vista fisico è già in buone condizioni dopo le settimane di lavoro intenso con il Chelsea.

Ovviamente non ha ancora assimilato i principi di gioco della nuoa squadra. L’esordio potrebbe avvenire nella ripresa quando serviranno forze fresche. Mourinho è pronto a confermare la squadra in blocco. In attacco quindi ancora Shomurodov che ha segnato tre gol in tre presenze. Qualche novità possibile a centrocampo e in difesa. Ci può essere spazio per Kumbulla che è forte di fisico e testa e che lo scorso anno ha marcato bene Vlahovic. A sinistra Calafiori insidia Vina, mentre in mezzo al campo chance per Diawara.