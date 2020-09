Suarez può imitare Messi, la Juventus porta avanti il piano B per Dzeko

La Stampa (A.Barillà) – Il progetto Luis Suarez rimane valido, però da ieri è più complicato. La scelta di Leo Messi di rimanere in blaugrana può fermare la diaspora di campioni e la Juventus è consapevole e aspetta sviluppi, senza ansie perché ha sempre lavorato su due fronti: l’uruguaiano da una parte e Edin Dzeko dall’altra. Il bosniaco non vuole forzare la mano con la Roma, ma la società giallorossa è propensa a valutare la sua cessione, aspettando certezze sul sostituto. La scelta è ricaduta su Arkadiusz Milik del Napoli, inserito in uno scambio con Cengiz Under. Ci sono difficoltà impreviste, ma la sensazione è che i fitti colloqui abbiano limato le distanze e che presto la trattativa possa sbloccarsi, aprendo al domino che porterebbe Dzeko a Torino.