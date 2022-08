Su Zaniolo c’è il Tottenham: come contropartita offerto anche Tanganga

La Repubblica (A. Di Carlo) – Non esiste ancora una vera e propria trattativa tra Tottenham e Roma per Nicolò Zaniolo, ma Paratici non ha mai nascosto l’interesse per il talento giallorosso, sin dai tempi del pizzino rintracciato in un bar.

Molto difficile che gli Spurs possano accontentare la richiesta di Pinto (almeno 50 milioni di euro), ma sono pronti a mettere sul tavolo diverse contropartite: Tanganga, Ndombele e Lo Celso sono in uscita. Zaniolo osserva, coinvolto, come mai prima d’ora, nella Roma di José Mourinho.