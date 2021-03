Su Verona-Roma è possibile un altro rinvio

Corriere dello Sport (R.Maida) – La Roma combatte in sede giuridica su tutti i fronti. E’ fissata per domani alle 15:30 l’udienza al Coni per il famoso caso Diawara, costato il 3-0 a tavolino contro il Verona alla prima giornata. Ma attenzione perché la discussione e la sentenza potrebbero slittare a seguito delle nuove restrizioni governative legate al Covid.

Il Coni ha chiesto che il dibattito si svolgesse in presenza con tampone obbligatorio per tutti gli intervenuti. Ma il Verona sostiene che questa procedura possa essere scomoda. Inoltre la Roma intende chiedere un supplemento istruttorio con l’audizione di tre testimoni: l’ex segretario Pantaleo Longo, l’ex team manager Guido Gombar e il delegato della Lega con il quale proprio Gombar si era interfacciato. A decidere però sarà il Collegio del Coni domani mattina.