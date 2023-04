Kevin Strootman esulta per la vittoria della Roma e non solo. L’ex centrocampista giallorosso, oggi in forza al Genoa, ha commentato il successo dei giallorossi di ieri sera contro la Sampdoria. L’olandese ha condiviso una storia sui social ricondividendo il post di Gini Wijnaldum ieri a segno nell’iniziale vantaggio per gli uomini di Mourinho. “Cose che ti piace vedere”, il commento della “Lavatrice” rimasto fedele ai colori giallorossi.