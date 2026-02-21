Strootman e la Roma, un legame che non si spezza: maglia in regalo per il compleanno – FOTO

Un legame che resiste al tempo e che continua a emozionare i tifosi giallorossi. A distanza di anni dall’addio alla Capitale, l’affetto tra Kevin Strootman e la Roma non si è mai affievolito, come dimostra l’ultimo scambio social tra l’ex centrocampista e il club capitolino. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha riacceso bei ricordi tra i sostenitori romanisti.

A riportare l’episodio è stato lo stesso giocatore attraverso il proprio profilo Instagram, dove ha condiviso uno scatto per ringraziare la società del regalo ricevuto in occasione del suo compleanno, festeggiato lo scorso 13 febbraio. Nella foto appare una maglia ufficiale della Roma personalizzata con il suo nome e lo storico numero 6, simbolo delle sue stagioni in giallorosso.

Ad accompagnare il dono, un biglietto con un messaggio affettuoso: “I nostri colori… e i tuoi colori! Con tanti auguri di buon compleanno da tutta l’AS Roma”. Strootman ha risposto pubblicamente taggando il club con un semplice ma sentito “Grazie”, confermando ancora una volta quanto il rapporto con l’ambiente romanista sia rimasto speciale.