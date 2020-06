All’Olimpico striscione per Prati: “Pierogol, i tifosi della Roma ti ricordano con affetto” – FOTO

Due giorni fa, l’ex attaccante tra le altre della Roma, Pierino Prati, è venuto a mancare all’età di 73 anni. Nonostante le porte chiuse, l’Unione Tifosi Romanisti ha voluto affiggere all’interno dell’Olimpico, in occasione di Roma-Sampdoria, uno striscione in onore del bomber, che vestì la maglia giallorossa dal 1973 al 1977. Questo il testo dello striscione in Tribuna Tevere: “Pierogol, i tifosi della Roma ti ricordano con affetto”. Di seguito, la foto, dal profilo Facebook dell’UTR:

Un ricordo a Pierino Prati dall’Unione Tifosi Romanisti!!! Publiée par Unione Tifosi Romanisti sur Mercredi 24 juin 2020