L’eliminazione con il Manchester United ancora brucia per i tifosi della Roma, soprattutto per via di quella gara d’andata rovinata in appena 45 minuti. Alcuni tifosi giallorossi hanno esposto in mattinata uno striscione a Trigoria:

“Noi a prescindere e ad oltranza romanisti sempre, voi su contratto e di passaggio…Non dimenticatelo mai!!!”.