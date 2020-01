Straordinari per lo stadio: due sfide in poco più di 24 ore

Turno casalingo per Lazio e Roma all’Olimpico nella stessa giornata di campionato. Gli uomini di Inzaghi infatti affronteranno oggi il Napoli, mentre domani quelli di Fonseca ospiteranno la Juventus. Una coincidenza che non si verifica da 31 anni e necessaria per chiudere l’Olimpico con un turno d’anticipo per rifarsi il look in vista di Euro 2020. Le due romane concluderanno quindi la stagione in trasferta. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.