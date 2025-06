Il nuovo progetto tecnico della Roma comincia a prendere forma, e non mancano le prime reazioni positive da parte degli addetti ai lavori. Tra questi c’è Andrea Stramaccioni, che ha voluto dire la sua sul nuovo assetto dirigenziale giallorosso, formato da Gasperini in panchina, Massara come direttore sportivo e Ranieri in un ruolo dirigenziale.

Intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica “Te La Do Io Tokyo”, l’ex allenatore dell’Inter ha elogiato la scelta del club capitolino, sottolineando soprattutto le qualità di Massara: “Ora è un numero uno, la Roma non poteva fare scelta migliore”.

Ecco le sue parole:

Cosa pensi di questo trio Gasperini-Massara-Ranieri?

“Massara, Gasperini e Ranieri sono tre persone che conosco bene, per percorsi diversi. Il primo di questi tre che ho conosciuto è Gasperini, perché ho lavorato con lui a Crotone, quando lui era appena uscito dalla Primavera della Juventus, io ero poco più che ragazzino, avevo 24 anni. Il Crotone all’epoca aveva una collaborazione con la Juventus grazie a Franco Ceravolo, era il periodo in cui la Juventus aveva diverse società di Lega Pro e Serie B con cui collaborava strettamente, e lui, da allenatore diciamo rampante della Primavera, c’era un progetto e quindi fu mandato lì. Poi con Beppe Ursino e Franco Ceravolo lo presero lì alla guida del Crotone, che lui ha rivoluzionato, ha fatto grandi cose, tra l’altro aveva anche come calciatore Juric. Poi io ho lavorato col mister, facevo le relazioni delle partite per lui e quindi so benissimo come ragiona. E poi successivamente l’ho ritrovato lì alla prima squadra dell’Inter, dove io allenavo la Primavera. Poi paradossalmente lì lui fu sostituito da Ranieri. Ranieri appunto lo conosco dai tempi della Roma. E poi Massara è una garanzia come persona, come modo di comportarsi, come conoscenza calcistica. È stato a lungo uno straordinario numero due e adesso però naviga da numero uno. Diciamo che dopo qualche scelta magari non fortunatissima, perché poi nel calcio sbagliano tutti, secondo me questo triumvirato è buono per la piazza di Roma, anche perché Massara e Ranieri conosco bene Roma. Una scelta migliore di questa era difficile da fare con ciò che era a disposizione”.