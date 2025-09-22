Storace provoca i laziali: “Ci hai dato tu Lotito”. La replica è pungente: “E che lo davo alla Roma?”

Il derby vinto dalla Roma ha acceso un nuovo capitolo di polemiche che infiammano social e radio. A scuotere l’ambiente è stato Francesco Storace, ex presidente della Regione Lazio e oggi giornalista, che non ha risparmiato attacchi. Sul suo profilo X ha pubblicato un fermo immagine della caduta di Guendouzi, accompagnato da parole taglienti: “Questa sarebbe la famosa lealtà nello sport? Ma che schifo!”.

Immediata la reazione dei tifosi biancocelesti, che hanno riportato a galla l’episodio più discusso della sua carriera: la cessione della Lazio a Claudio Lotito. A quel punto, Storace ha risposto con sarcasmo, lasciando cadere una battuta destinata a far discutere: “E che lo davo alla Roma?”.