Stop Reynolds, Paulo vuole Frimpong. Mirante rinnova poi tocca a Pellegrini

Il Messaggero (G.Lengua) – Nell’ottica di un ridimensionamento degli ingaggi, Dan e Ryan Friedkin hanno provato a portare Bryan Reynolds a Trigoria. Il terzino di 19 anni del Dallas è il profilo ideale per la Roma che verrà: ottime prospettive, stipendio basso e buon rapporto qualità/prezzo. La trattativa è stata impostata da Ryan Friedkin che era riuscito a strappare l’ok del club statunitense per 7,5 milioni. A frenare tutto, però, sono stati i costi di intermediazione giudicati eccessivi dai nuovi proprietari giallorossi.

La Roma si è guardata intorno e ha parlato anche con l’agente di Frimpong (Marco Abreu, lo stesso di Fonseca), ma la richiesta di 15 milioni del Celtic ha congelato la trattativa. È stato sondato il terreno anche per Soppy classe 2000 del Rennes e Hysay (ha lo stesso agente di Veretout), ma il difensore del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2021. In porta piace Sirigu, ma non sono arrivate offerte per Pau Lopez e senza la sua cessione non sarà possibile ingaggiare un nuovo portiere.

Capitolo rinnovi: il primo nella lista è Mirante, indispensabile sia per le sue qualità sia per la sua capacità di fare spogliatoio; in seconda battuta arriverà quello di Pellegrini a cui sarà cancellata la clausola rescissoria, adeguato lo stipendio e prolungato il contratto; in contemporanea o quasi la firma di Mkhitaryan fino al 2022 e, più avanti, l’adeguamento e prolungamento di Zaniolo.