Stop per Smalling. Kumbulla si prepara. Fonseca: “Serve un ds”

La Repubblica (F.Ferrazza) – La tegola è pesantissima e cade sulla testa di Fonseca lasciando ferite che si spera guariscano in fretta. Smalling è costretto a fermarsi per una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Quel “lieve” lascia presagire che possa essere un problema non troppo grave, ma nessuna azzarda previsioni. La certezza è che il tecnico sarà costretto a rinunciare al suo difensore più forte. Sicuramente l’inglese rimarrà fuori per tre gare, fino al Milan. Il terzetto titolare sarà sempre formato da Mancini, Kumbulla e Ibanez. I Friedkin nel frattempo continuano a lavorare per trovare un direttore sportivo, chiesto a gran voce anche da Fonseca.