Corriere della Sera (G. Piacentini) – Sarà Daniele Doveri ad arbitrare Verona-Roma, sabato alle 20.45. Doveri fa parte della sezione di Roma, anche se è nato a Volterra, e dirigerà per la prima volta la formazione giallorossa. Una svolta per certi versi storica, introdotta dall’Aia e dal designatore Rocchi che ha mandato anche Marinelli di Tivoli ad arbitrare Lazio-Genoa: di fatto sancisce la caduta del vincolo territoriale. Due stagioni fa l’arbitro Sozza di Seregno, a pochi chilometri da Milano, ma in provincia di Monza, diresse Milan-Lazio di Coppa Italia e Inter-Roma di campionato.

Lo stesso Doveri, considerato il miglior arbitro italiano e alcuni mesi fa “accusato” di essere tifoso dell’Inter perché fotografato in aeroporto con una borsa con uno stemma dei nerazzurri, qualche giorno fa si era espresso sull’argomento della fine della territorialità. “Sarei contento – aveva detto in un’intervista a Sky-, perché sarebbe un passo avanti dal punto di vista culturale per tutto il movimento. Riconoscerebbe il merito alla professionalità degli arbitri, che nel 2023 non si può misurare con la residenza”.